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Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı"
dedi.

Ayrıntılar Gelecek..

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