Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı"
dedi.
Ayrıntılar Gelecek..