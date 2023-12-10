Fırtına Antep'te esti! 4 gollü müthiş maç!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Trezeguet (2) ve Bakasetas kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü Draguş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor'a konuk olacak.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

90'Maçın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

82'Gaziantep sol kanattan gelmek istedi ancak Dragus'un savunma arkasına attığı top kaleci Uğurcan'da kaldı.

79'GOL! Gaziantep FK, Dragus'un frikik golü ile farkı ikiye indirdi. Ceza sahasının sol tarafından kullanılan köşe vuruşunda Dragus kalecinin sağına doğru vurdu ve topu ağlara gönderdi.

76'GOL! Trabzonspor, Trezeguet ile farkı üçe çıkaran golü buldu. Sağ kanatta topla gelen Visca'nın ortasında Enis Destan kafayı vurdu kaleci Nita topu çıkardı. Devamında Trezeguet topu boş ağlara gönderdi.

63'DİREK! Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Ceza sahasında kendini gösteren Maxim, topu içerde kontrol ettikten sonra çaprazdan şutunu çekti. Top önce Uğurcan'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

59'GOL! Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topu alan Trezeguet, pasını yanındaki Bakasetas'a aktardı. Yunan yıldız, çerçeveyi gördükten sonra sol içten sağ ayağıyla çok sert vurarak takımının rahatlattı.

58'Gaziantep Fk'da Marko Jevtovic, oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

56'Trabzonspor yine etkili geldi. Sol kanatta topu kazanan Visca savunma arkasına koşan Onuachu'yu topla buluşturdu. Onuachu'nun şutunda top üstten auta çıktı.

52'Rakip yarı alanın ortalarında Bikel, topun gelişine şut denedi. Kaleci Uğurcan bu pozisyonda zorlanmadı.49'KAÇTI! Trabzonspor, bir kez daha mutlak gol şansından sonuç alamadı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet'nin arka direğe havalandırdığı topa Paul Onuachu, kafayı vurdu. Kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

47'GOL! Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Visca'nın bekletmeden içeri ortasında Onuachu, kafayı vurdu Djilobodji çizgiden çıkardı. Devamında pozisyonu iyi takip eden Trezeguet, kafayla topu ağlara gönderdi.

46'Gaziantep'te ikinci yarı başladı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

43'Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

39'DİREK! Sol kanatta rakibinin üzerine üzerine giden Trezeguet, sağ ayağıyla içeri ortaladı. Kale sahasında iyi yükselen Onuacu'nun kafa vuruşu üst direğe de çarparak dışarı gitti.

38'Trabzonspor bu dakikalarda etkili. Sol kanattan kale sahasına yapılan ortaya içerde Onuachu, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğine paralel şekilde dışarı gitti.

31'KALECİ! Sağ kanatta topla buluşan Visca, uzak direğe ortasını gönderdi. Kale sahasında çok iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita, yakın mesafeden çok iyi çıkardı.

26'Sol kanattan savunma arkasına koşu gösteren Trezeguet, uzun gönderilen topa hareketlendi ancak kaleci Florin Nita topu uzaklaştırdı.

22'Sol kanattan hücum deneyen konuk ekipte Trezeguet, istediği topu önüne alamadı ve ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

12'Sağ kanatta topu alan Markovic, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girmek istedi ancak Eren Elmalı topu kornere yolladı.

7'Gaziantep FK sağ kanattan kazanılan topla gelmek istedi ancak Oğulcan'ın pası doğrudan kaleci Uğurcan'da kaldı.

3'Trabzonspor sağ kanattan gelmek istedi ancak topla buluşan Bakasetas, Trezeguet'e başarılı pas gönderemedi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu