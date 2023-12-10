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Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı

Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi denizde hareketsiz bir şekilde bulundu ve durumu gören bir vatandaş hemen ekiplere haber verdi. Şahsın, denizdeki duruşunu korumasını sağlayan montu olduğu belirlendi.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden deniz polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Vatandaşlar kalp masajı için sıraya girdi

Polis ekipleri şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde, ardından ise karada uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan incelemede şahsın 38 yaşındaki Muhitin Demir olduğu belirlendi. Bottan karaya çıkarılan şahıs, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada polisler koşturarak sağlık ekiplerine tıbbı malzeme taşıdı. Polis ve sağlık ekipleri Demir’i hayatta tutmak için adeta canla başla mücadele ederek kalp masajı yapmak için sıraya girdi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Şahsın üzerinde bulunan mont sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi. Yat Limanı’nda yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

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