İstanbul'a kar geliyor hazır olun! Orhan Şen tarih verdi, donacağız!
İstanbul'da etkili sağanak yağış bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir yağış dalgası gelecek mi? Ne zaman kar yağacak?
Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi:
Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yağış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu’da kar var, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde var.
Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara’da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu’da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye’de.