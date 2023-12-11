UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag ile ölüm kalım maçına çıkıyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la aynı grupta bulunan sarı kırmızılılar için 3 ihtimal var! Ya Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak, ya yola Avrupa Ligi'nde devam etmek, ya da Avrupa defterini kapatmak... Peki heyecanla beklenen Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray nasıl tur atlar?

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki kritik karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda güçlü rakibi Kopenhag'a karşı zafer arayacak. Her iki takım da 5 haftanın ardından 5 puanla aynı çizgide bulunuyor ve üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Galatasaray, averaj farkıyla 3. sırada yer alıyor ve galibiyet durumunda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve Galatasaray nasıl tur atlar?

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak.

Danimarka'da yapılacak maç saat 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkati çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.

Almanya'nın Bayern Münih takımının 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, birer galibiyet ve ikişer beraberliği olan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak "Cimbom" kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan ikinci çıkmayı başaracak.

Beraberlik durumunda averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların, Danimarka'da puan kaybetmesi, Manchester United'ın da Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray için Avrupa serüveni bu sezon sona erecek.

Bu sezon Avrupa'da sadece 2 kez mağlup oldu

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 mücadelede sadece 2 kez yenildi.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlamasına rağmen "Devler Ligi"ne ikinci eleme turundan giren sarı-kırmızılı takım, 6 eleme, 5 de grup maçı yaptı.

Elemelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, grupta ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.