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Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı

Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı

Adana'da meydana gelen kaza, bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir TIR'a çarpmasıyla gerçekleşti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi ağır yaralandı.

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Adana’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kaza anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişinin de tedavisi devam ediyor.

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