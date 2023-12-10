İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımına göre İstanbul'da faaliyet gösteren 822 fırınla ilgili, fahiş fiyatla ekmek sattıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, İstanbul'da faaliyet gösteren 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu açıkladı. Gerekçe ise İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satmak.

Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.