BIST 7.914
DOLAR 28,91
EURO 31,11
ALTIN 1.866,62
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!

İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımına göre İstanbul'da faaliyet gösteren 822 fırınla ilgili, fahiş fiyatla ekmek sattıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, İstanbul'da faaliyet gösteren 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu açıkladı. Gerekçe ise İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satmak.

Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Marmara'da deprem aktivitesi başladı
Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Marmara'da deprem aktivitesi başladı
Gazze'de İsrail zulmü bitmiyor! Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk!
Gazze'de İsrail zulmü bitmiyor! Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk!
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti
Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Fırtına Antep'te esti! 4 gollü müthiş maç!
Fırtına Antep'te esti! 4 gollü müthiş maç!
Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı
Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Türkiye'de 2040'ta her yıl 400 bin kişiye kanser tanısı konulabilir!
Türkiye'de 2040'ta her yıl 400 bin kişiye kanser tanısı konulabilir!