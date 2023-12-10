Gazze'de İsrail zulmü bitmiyor! Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk!

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri devam eden İsrail ordusunun saldırıları sonucunda yaşanan kayıpların sayısı 18 bini geçti. Yetkililer, yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının 18 yaş altında olduğunu vurguladı.

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İsrail, tam 2 ayı aşkın süredir bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta, binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybediyor. Havadan, karadan ve denizden gece-gündüz demeden saldırılar devam ederken, can kaybının da önüne geçilemiyor.

Can kaybı 18 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bilançoya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 18 bin olduğunu belirtti. Saldırılarda yaralanan Filistinli sayısı ise 49 bin 500'e yükseldi.

Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenlerin yüzde 40'ının 18 yaş altı olduğu belirtildi.

Çocuk ölümü sayısı 10 bini aşacak

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla bebek ve çocuğu öldürdü. Gözlemevine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarında, şu ana kadar 9 bin 77'si çocuk olmak üzere 23 bin 12 Filistinli öldürüldü. Yüzlerce çocuk da yıkılan binaların enkazı altında, hayatta kalma şansı çok düşük şekilde kalırken, Euro-Med toplam çocuk ölümü sayısının da 10 bini aşacağını öngörüyor.

700 bin çocuk etkilendi

Euro-Med, Gazze'de yaklaşık 700 bin çocuğun etkilendiğini, bu sayıya öldürülen, yaralanan ve ülke içinde yerinden edilenlerin de dahil olduğunu kaydetti. Devam eden İsrail saldırıları, birçoğunun durumu kritik olmak üzere, 18 binden fazla Filistinli çocuğun da yaralanmasına yol açtı. Euro-Med'e göre ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti; yaklaşık 640 bin çocuğun da evleri yıkıldı veya hasar gördü.