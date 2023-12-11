BIST 7.920
DOLAR 28,99
EURO 31,23
ALTIN 1.863,02
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' isyanı! Güvenlik sorunu yaratıyor vazgeçin artık!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' isyanı! Güvenlik sorunu yaratıyor vazgeçin artık!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığını ve güvenlik sorununa yol açtığını belirtti. "Kararı alan ortada yok" diyen İmamoğlu, iktidara "Bu uygulamadan vazgeçin artık" çağrısı yaptı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi...  İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...

-Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. 

-ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi! Gazze'de BM Okulu'nu vurdu! Soykırım sürüyor
İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi! Gazze'de BM Okulu'nu vurdu! Soykırım sürüyor
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD'de 'Netanyahu' rahatsızlığı başladı! Senatör'den '10 milyar dolar' açıklaması
ABD'de 'Netanyahu' rahatsızlığı başladı! Senatör'den '10 milyar dolar' açıklaması
Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı
Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı
İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!
İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Marmara'da deprem aktivitesi başladı
Şükrü Ersoy'dan korkutan sözler: Marmara'da deprem aktivitesi başladı
Gazze'de İsrail zulmü bitmiyor! Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk!
Gazze'de İsrail zulmü bitmiyor! Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk!
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti
Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Antalya'da korkutan olay! Montu sayesinde hayatta kaldı
Fırtına Antep'te esti! 4 gollü müthiş maç!
Fırtına Antep'te esti! 4 gollü müthiş maç!