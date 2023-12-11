İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi! Gazze'de BM Okulu'nu vurdu! Soykırım sürüyor

İSRAİL Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gece boyu katliamlarını sürdüren İsrail onlarca Filistinli sivili katletti. Birlemiş Milletler'e ait bir okul savaş uçaklarınca vuruldu. Savaşı bölgeye yayacak tehlikeli bir saldırıya imza atan İsrail, Suriye'nin başkenti Şama'a haa saldırısı düzenledi.

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Golon Tepelerinden füzeler ateşlendi

SANA'nın haberinde "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'de BM'ye ait bir okula saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı. Okulda evlerinden edilmiş yüzlerce kişinin barındığı belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü. Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

09:30 İsrail bugüne kadar ölen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

06:45 Gazze'de katliam: 11 sivil öldürüldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı, doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı.

06:00 Netanyahu'nun kurduğu gizli ekip ifşa oldu

İsrail Başbakanı ve Gazze Kasabı Netanyahu, Gazze'deki savaş sonrası planlarını değerlendirmek için gizli bir ekip kurdu. Kanal 13'ün Pazar gecesi bildirdiğine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları tartışmak üzere üst düzey müttefiklerden ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük, gizli bir ekip kurdu. Söz konusu habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler yer alıyor. İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılarda yer aldığı belirtilen haberde, ekibin halihazırda dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Kanal 13, Hanegbi liderliğindeki ekibin ulaştığı sonuçların da güvenlik kabinesine sunulacağını söyledi.

02:00 İsrail yerlerinden ettiği Filistinlileri yeni göçe zorluyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin, İsrail'in tehditleri nedeniyle batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci devam ediyor. Gazze kentinden Han Yunus'a, sonrasında da Refah kentine zorla göç ettirilen Filistinli Huzeyfe Şebir, "İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık" dedi.