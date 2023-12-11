İBB aday adayı AK Partili Metin Külünk: İstanbul’a hizmet etme aklının ve iradesinin yine yeniden yenilenmesi gerekiyor

İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyuran AK Partili Metin Külünk, "İstanbul Dünya’ya söylediğimiz ve söyleyeceğimiz en önemli söz. Bu sözün söylenmesi için İstanbul’a hizmet etme aklının ve iradesinin yine yeniden yenilenmesi gerekiyor. Bizler de bu iddiamızı bir İSTANBUL AKLI paradigmasıyla ifade ediyoruz." dedi.

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AK Partili Metin Külünk, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve aday adaylığı sürecine ilişkin görüntüler de paylaşan Külünk, "Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz." ifadelerini kullandı.

İstanbul için aday adaylığını duyurduktan sonra yeni açıklamalar yapan Külünk, "İstanbul Dünya’ya söylediğimiz ve söyleyeceğimiz en önemli söz.

Bu sözün söylenmesi için İstanbul’a hizmet etme aklının ve iradesinin yine yeniden yenilenmesi gerekiyor. Bizler de bu iddiamızı bir İSTANBUL AKLI paradigmasıyla ifade ediyoruz." dedi ve ekledi:

"Külünk sadece ne düşündüğümüzü başlıklarla sizlerle paylaştığımız şehrin kararı için YENİDEN BAŞLATIYORUZ AŞK İLE YENİDEN İSTANBUL"

Metin Külünk'ün seçim vaatleri...