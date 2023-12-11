BIST 7.920
DOLAR 28,99
EURO 31,23
ALTIN 1.863,02
HABER /  DÜNYA

Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini söyledi

Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin,"İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz." açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır." şeklinde konuştu.

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin, İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdiği iddia edilmişti

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi
Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi
Motokuryeyi öldürmüştü! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ifadesi ortaya çıktı!
Motokuryeyi öldürmüştü! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ifadesi ortaya çıktı!
Tekrar oylama iddiası! Meral Akşener'in Ankara planı
Tekrar oylama iddiası! Meral Akşener'in Ankara planı
Hırsızlıktan tutuklu iki kardeş savcıyı öldürtmek için 130 bin liraya kiralık katil tuttu! Ölüm listesi ortaya çıktı
Hırsızlıktan tutuklu iki kardeş savcıyı öldürtmek için 130 bin liraya kiralık katil tuttu! Ölüm listesi ortaya çıktı
Şamil Tayyar'dan olay çıkış! AK Parti'ye İstanbul'da güçlü aday yetmez! Asgari ücret gibi...
Şamil Tayyar'dan olay çıkış! AK Parti'ye İstanbul'da güçlü aday yetmez! Asgari ücret gibi...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' isyanı! Güvenlik sorunu yaratıyor vazgeçin artık!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' isyanı! Güvenlik sorunu yaratıyor vazgeçin artık!
İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi! Gazze'de BM Okulu'nu vurdu! Soykırım sürüyor
İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi! Gazze'de BM Okulu'nu vurdu! Soykırım sürüyor
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD'de 'Netanyahu' rahatsızlığı başladı! Senatör'den '10 milyar dolar' açıklaması
ABD'de 'Netanyahu' rahatsızlığı başladı! Senatör'den '10 milyar dolar' açıklaması
Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı
Adana’da feci kaza! TIR'a çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü 4 yaralı
İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!
İstanbul'da 822 fırına 'fahiş ekmek fiyatı' tutanağı!
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Sakarya'yı sel vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı