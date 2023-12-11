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81 ilde 'Çember' Operasyonu: 4 bin 951 firari gözaltında

81 ilde 'Çember' Operasyonu: 4 bin 951 firari gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ‘Çember-8 Operasyonlarında’ arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "aranan şahıslara" yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 536 şahıs, dolandırıcılıktan 257 şahıs, yağmadan 101 şahıs, adam öldürmeden 55 şahıs, cinsel suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. "

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