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Güngören'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Güngören'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

İstanbul Güngören'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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