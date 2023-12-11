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Anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi, hastaneye kaldırıldı!

Anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi, hastaneye kaldırıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.

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Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J, mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti.

Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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