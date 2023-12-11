CHP'den KYK İzleme Raporu: İhbar hattı oluşturulacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'ın paylaştığı KYK İzleme Komisyonu hakkındaki çalışma raporunda, KYK'da kalan öğrencilerin uğradığı hak ihalelerinin takip edileceğine yer verilirken yurtlarda yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Öte yandan, CHP Gençlik Kolları tarafından ihbar hattı oluşturulacağı belirtildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgim Kılıç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzleme Komisyonu çalışma raporunu paylaştı. Raporda, KYK'da kalan öğrencilerin uğradığı hak ihalelerinin takip edileceğine yer verilirken yurtlarda yaşanan sorunlara da dikkat çekildi. Öte yandan, CHP Gençlik Kolları tarafından ihbar hattı oluşturulacağı açıklandı.

Başkan Yardımcısı Kılıç, partisi tarafından oluşturulan KYK İzleme Komisyonu çalışma raporu çalışmalarını paylaşarak ihlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacaklarını duyurdu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

“Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak. Ayrıca Gençlik Kollarımızın kuracağı ihbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları bildirenleri tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecektir. Yurtlarda kalan öğrenci, aile ve çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirecek, raporlarla düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz. İhlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacağımızı duyurmak isterim.”

Kılıç’ın açıklamasıyla beraber komisyonun, KYK yurtlarına ilişkin bir aylık raporu da paylaşıldı.

Raporda şu tespitler yer aldı:

"-3 Aralık’ta Aksaray’da KYK öğrenci yurdunda kalan Mine Nur Uysal yurdun önünde karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında hayatını kaybetti. Yurtta kalan öğrenciler, benzer kazaların olduğunu bu nedenle defalarca üstgeçit veya aydınlatma konması talebinde bulunduklarını söylediler.

Son bir ay içerisinde:

-Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4’üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş 25 Ekim’de Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

-27 Ekim Mersin Kırkkaşık Kız Yurdu Bakımının düzenli yapıldığı söylenen asansörler arızalı, çalışmıyor. Öğrenciler sürekli düşme tehlikesi yaşıyor.

-28 Ekim, Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdunda Asansör gençler içindeyken 2 kat aşağıya düştü.

-Bartın Ağdacı KYK Yurdu 28 Ekim, Asansör 3. kattan zemine çakıldı.

-28 Ekim Giresun Esma Serhat Hatun KYK Yurdu Asansör 8. kattan 5. kata düştü.

-30 Ekim, Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız KYK Yurdu Asansör arızalı, bir öğrenci gencimiz asansörde kaldı.

-2 Kasım, Gümüşhane Zeynep Ana KYK Yurdu Asansör 5. kattan 3. kata düştü.

-2 Kasım, Konya KYK Yurdu Asansörün düşmesiyle gençler kat arasında kaldı. Öğrenciler defalarca bildirdiklerini söylemişler.

-2 Kasım, Nevşehir Ayşe Humasah Sultan KYK Yurdu 08 Üç arkadaşımızın içinde olduğu asansör 3. kattan -1. kata düştü.

-4 Kasım, Muş Sultan Alparslan Kız KYK İçerisinde 3 gencin olduğu asansör düştü.

-5 Kasım, Rize Ayder KYK Arkadaşlarımızın içinde olduğu asansör düştü, gençler hastaneye kaldırıldı.

-28 Ekim Kars Sarıkamış 100. Yıl Şehitler KYK Yurdu, Asansörler yetersiz ve arızalı.

-28 Ekim İstanbul Fatih Sultan Mehmet KYK Yurdu Asansörler çalışmıyor, asansör sorunu çözülmüyor.

-30 Ekim, Siirt Hassa Hatun Kız KYK Yurdu Günlerce asansörler kapatılmış. Arızalar yurt idaresine söylense de yıllar içinde öğrenciler defalarca asansörde kalmışlar.

-2 Kasım Karaman Hatuniye KYK Yurdu İki bin kişilik yurtta yalnızca iki asansör varken ikisi de arızalı.

-2 Kasım Eskişehir Bala Hatun Kız KYK Yurdu Her yağmur yağdığında asansörlerden su akıyor ve asansör arızalanıyor. Yurt yönetimi ise çözüme dair hiçbir şey yapmıyor.

-4 Kasım Eşref Bitlis KYK Yurdu, aynı yurtta 1 haftada 3 kez gençler sürekli asansörde kalıyorlar. Yurt yönetimi elektrikler kesildi diyerek öğrencileri geçiştiriyor.

-6 Kasım, İstanbul Esenyurt Kız KYK Yurdu Öğrencilere kırmızı etiketli asansörler mevcut. Bir hafta boyunca tamir ettiklerini söyleyerek kapalı tuttular.

-6 Kasım, Eskişehir Bala Hatun KYK’da öğrencilerin yemek yediği yemekhanede ve yemekhane önünde yılan çıktı.

-7 kasım, Iğdır Suveren Aybüke Öğretmen KYK Yurdunda 1.5 ay önce açılan yurtta zehirli akrep bir arkadaşımızı soktu. Asansörler sorunlu olmasına rağmen Zeren ölene kadar açık, şimdi ise tamamen kapatılmış.

-7 kasım, Muş Müştak Baba Erkek KYK, Esenyurt 1453 Kız KYK, Kırklareli Evladı Fatihan Kız KYK da öğrencilerimizin gönderdikleri görsellerde Yemeklerde böcekler, tırtıllar; ekmeklerde kurtlar görüldü.

-8 Kasım, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi erkek KYK yurdunda asansörler aylardır bozuk. Yurt yönetiminin bir türlü tamir etmediği asansör düştü. Gençler asansörden kendi çabalarıyla çıktı.

-9 Kasım, Trabzon Doğu Karadeniz KYK Yurdu Odaları fare bastığı için gençler geceyi mescidde geçirdi. Defalarca şikayet edilmesine rağmen hala ilaçlama yapılmayan yurtta her yerden fare çıkıyor.

-9 Kasım, Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu Yağan yağmur sonrası asansörün kapısından su akmaya başladı. Öğrenciler daha önce yaşandığını söyledi.

-9 Kasım, Uşak Latife hanım KYK yurdunda sorunlar bitmiyor. Yurdun her yanını böcek sarmış durumda. Yemekler kanlı olarak gözükmesine rağmen servis ediliyor. Asansörler bozuk ve tamir edilmiyor. Bir hafta önce yurda denetime gelinince sorunları çözen yönetim şimdi öğrencileri görmüyor, duymuyor.

-9 Kasım, Zonguldak Nesibe Hatun Kız KYK’da aynı gece 7 arkadaşımız zehirlendi. Yurt müdürlüğüne defalarca temizlik yapılmasına dair dilekçe veren gençlere “sudan olabilir, duş almayın o zaman” dendiğini öğrendik."