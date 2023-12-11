İŞKUR 107 bin personel alımı yapacak! İşte KPSS'siz başvuru şartları

ŞKUR tarafından 81 ilde toplamda 107 bini aşkın personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yapılan kurum ilanı ile birlikte açık pozisyonlar için işe alım ilanları dağıtıldı. Toplamda 107.698 açık işçi ilanı bulunmakta. Bu ilanların çoğu genel beden işçisi, temizlikçi ve garson pozisyonları için ayrıldı.

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Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede herkesin iş bulmasını sağlıyor.

İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.

1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti. Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.

İŞKUR iş başvurularına nasıl ve nereden başvurulur?

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

Yapılacak olan bu alımlar için KPSS şartı aranmazken her ilanın kendi içinde belirli başvuru şartları bulunduğu bu nedenle de kişilerin bu şartları da dikkate alarak alımları takip etmesi gerektiğinden bahsetti. Merak edilen tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar üzerinden duyuruldu.

Hasta kayıt - kabul görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin başvuru yapabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde verildi;

Başvuru Genel Şartlar

1. T.C. Vatandaşı olmak,

2. İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

3. 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

5. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

6. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

7. En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir)

8. Vardiyalı çalışmaya uygun olmak gerekmektedir.

Başvuru Özel Şartlar

Kuvvetli iletişim becerisine sahip olmak,

Olası bir kriz anını hızlı bir şekilde yönetebilmek,

Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek,

Mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumlulukların bilincinde olmak,

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak,

Hastaların giriş ve çıkış işlemlerine yönelik işleyişe hakim olmak,

Gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek gerekmektedir.