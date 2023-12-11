Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber!

Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara olumsuz yorum yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Nedeni ise sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlar ve eleştiriler...

Tutuklanmadan önceydi, Dilan Polat sosyal medyada bir hayli saldırganlaşmıştı. Sonunun yaklaştığını anlamış gibi ağza alınmayacak sözlerle birilerini tehdit etmişti.O paylaşımlara yapılan olumsuz yorumlara, eleştirilere tahammülü hiç yoktu. Her birini şikayet etmiş, 'Ağzında ne geveliyorsun' diyene de 'Hesap vereceksin' diyene de hakaret davası açmaya kalkmıştı.

Show Haber'in haberine göre kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi iddialarla cezaevinde bulunan Dilan Polat aksini beklese de savcılık o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdi.