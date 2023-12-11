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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

13 Aralık Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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