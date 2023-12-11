Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardımına koşmadı!

Adana’da sokak ortasında bıçaklanan adam yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Ancak yardım için durmadı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçenlerden yardım istedi

Bıçaklanan şahsı ise bir vatandaş kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklanan şahıs, yoldan geçen araçlara el kaldırarak, kendisinin hastaneye götürülmesini istedi ancak hiçbir araç, yaralı adam için durmadı.

Ambulans geldi hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.