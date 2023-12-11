"Evde swinger partisi" iddiası olay yarattı! Deniz Akkaya, Eylül Öztürk ve eşi hakkında ifşalarda bulundu
Dilan Polat'ın tutuklanması sonrasında fenomenlere soruşturma başlatılmıştı. Bahar Candan-Nihal Candan kardeşler tutuklanmış, Eylül Öztürk ve kocası Kenan Öztürk 'ün de mal varlığına el konulmuştu. Geçen günlerde fenomenlere düzenlenen operasyonlara destek verdiğini söyleyen Deniz Akkaya, 'ABD'de sadece 10 evim var' diyen Eylül Öztürk ve eşi hakkında şoke eden iddialarda bulundu.
Her şey Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması ile başladı. Hal böyle olunca, gözler Polat'ların çevresine ve onlara benzer lüks yaşamlara sahip diğer isimlere çevrildi.
Dilan Polat'ın 2019 yılından "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Hepsine yurt dışına çıkış yasağı geldi, tüm mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine de kayyım atandı. Bu masadaki isimlerden biri de zamanında Dilan Polat ile yakınlığıyla bilinen Eylül Öztürk'tü.
Neredeyse her gün bir açıklama yaptığı hikaye paylaşımı yapan Öztürk, geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde 'bu yaşananlar sona erdiğinde kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel yapacağını' söyledi.