Çocuklarının bakmadığı adama, eski damadı sahip çıktı!

Adana’da evlatlarının bakmayı reddettiği hastanede yatan KOAH hastası yaşlı adama eski damadı bakıyor. Eşiyle vefat eden kayınvalidesinin maaşını almak için anlaşmalı boşandığını söyleyen adam, “Bir gün beni kapının önüne koydu. Kayınbabama da bakmıyorlar ben bakıyorum nasıl bırakayım” dedi.

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Ersin Kurt (43) ve Sonay Ateş (40) çifti 2 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten İlkim isminde kızları dünyaya geldi. Ancak Ersin Kurt sigortalı işte çalışmadığı için çift, 2 Kasım’da Sonay Ateş’in vefat eden annesi Hatice’nin emekli maaşını alabilmek ve sigortadan yararlanmak için anlaşmalı olarak boşandı. Ancak iddiaya göre, 6 Kasım’da Ersin Kurt eve geldiğinde Sonay Ateş, ‘Seni bu evde istemiyorum’ diyerek evden kovdu.

Babalarına da bakmadılar

Kendi babasının evine giden Ersin Kurt, 2 Aralık’ta bir komşuları tarafından aranarak eski kayınpederi KOAH hastası yatalak Süleyman Ateş'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bunun üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Ersin Kurt, kayınpederinin hastanede tek başına olduğunu gördü. Hemen eşini arayan Kurt, ‘Biz babamıza bakmayacağız. Ne hali varsa görsün’ cevabı karşısında şok oldu ve o günden sonra kayınpederiyle ilgilenmeye başladı.

Kayınpederini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Seyhan Devlet Hastanesi’ne götüren Kurt, 9 gündür tedavisi süren kayınbabasının yanında biran olsun ayrılmadı. “

“Biran önce huzurevine yatırılmalı”

Ersin Kurt, “Eşimle vefat eden annesinin maaşını alabilmesi, sigortadan yararlanabilmek için anlaşmalı boşandık. Bir gün eve geldim ve beni kapının önüne koydu. Sonra kayınpederim hastaneye kaldırıldı, kimse bakmadı ben gelip yanında kalıyorum. Ancak bu adam burada böyle kalamaz. Durumu kötü ve sürekli bakım istiyor. Bende çalışıyorum ancak bu nedenle işe gidemiyorum. Bu adamın biran önce huzurevine yatırılması lazım. 2 kızı var bakmıyorlar. 1 evladı cezaevinde o zaten bakamaz” diye konuştu.

Eski kayınpederinin yanında ayrılmaya vicdanının el vermediğini anlatan Kurt, “Bu adamı ben nasıl bırakıp gideyim. Vicdanım el vermiyor. Günah, bırakamam. Bende bıraksam bu adam ölür. Ancak huzurevine yatırmak için yardım bekliyorum” dedi.

Hastanede tedavi gören Süleyman Ateş de evlatlarının kendisine bakmadığını söyledi.

Sonay Ateş ise açıklama yapmayı reddetti.