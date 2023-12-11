Meclis'te 14 gün kesintisiz bütçe mesaisi başlıyor

Meclis bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 14 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak.

Görüşmelerin ilk gününde hükumet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Özgür Özel, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak.

İyi Parti adına da Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kürsüde olması bekleniyor.

Saadet Partisi adına da Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul'a hitap edecek. Parti gruplarının ve hükümetin 60 dakikalık konuşma süresi olacak.

TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.