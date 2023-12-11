Beşiktaş'taki Afrika Cumhuriyeti: Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de ağrıyor! Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz uyarmıştı

Başını Aboubakar’ın çektiği ve Ghezzal, Masuaku, Muleka, Colley, Amartey, Onana ile Bailly’nin aralarında yer aldığı Afrikalı futbolcuların oluşturduğu grubun takım içindeki tutum ve davranışlarının yaşanan başarısızlıkta önemli rol oynadığı artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından 'Bazı oyuncular kendilerine çekidüzen vermeli' derken onları mı kastetti?

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Ne teknik direktör ne de yönetim değişimi Beşiktaş’ta kötü gidişi durduramadı. Sezona takımın başında başlayan Şenol Güneş, Lugano hüsranı sonrası bıraktı. Yerine görevi üstlenen Burak Yılmaz, Antalya maçı sonrası kulübeyi Rıza Çalımbay’a devretti. Ahmet Nur Çebi dönemi biterken yeni başkan Hasan Arat oldu. Ancak tüm bunlar yaşanırken değişmeyen iki şey verdi; siyah beyazlı takımın istikrarsız görüntüsü ile aldığı sonuçlar ve ardı arkası kesilmeyen sakatlıklar...

Ancak uzun zamandır kulüp içinde konuşulan hatta daha önce Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz’ın ifade ettiği bir konu daha var... Başını Aboubakar’ın çektiği ve Ghezzal, Masuaku, Muleka, Colley, Amartey, Onana ile Bailly’nin aralarında yer aldığı Afrikalı futbolcuların tutum ve davranışlarının başarısızlıkta önemli rol oynadığı da artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Sergen Yalçın: Kesinlikle sözleşme imzalamayın

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluğu kazandırdığı sezon sonunda dönemin başkan ve yönetimine “Başkanım aslolan Beşiktaş’tır. Ben veya başkası teknik adam olur önemli değil ama sizden rica ediyorum, Aboubakar ve Afrikalı oyuncularla sözleşme imzalamayın. (Aboubakar ve Ghezzal’ı kastederek) Hele Beşiktaş oyuncusu iken rakip takımla görüşenlerle asla imzalamayın” demişti.

Yalçın daha sonra Sivas maçıyla ilgili bir anısını anlatırken o karşılaşmada sakatlanan Aboubakar için “Dedim herhalde vuruldu bu, güleceğim kendimi zor tutuyorum” diye anlatmıştı.

Burak Yılmaz: Formayı yere atan futbolcular var

Şenol Güneş’in aniden bırakıp gitmesi üzerine takımın başına gelen Burak Yılmaz da Sergen Yalçın gibi şikayetçiydi. Yılmaz, Fildişi Sahilli futbolcu Bailly’yi “Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'yi, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın" sözleriyle hedef aldı. Bailly'nin formayı atıp "İkinci yarıya çıkmıyorum" çıkışını o gün anlatmadı ama bu sözleri bile aslında sorunun daha büyük olduğunun sinyallerini vermişti.

"Onana ve Amartey'de dikkatli olun"

Beşiktaş’ın bu sezon yaptığı transferler de çok tartışıldı. Savunmada Bailly ve Amartey gerek performansları gerekse sakatlık problemleriyle beklentilerin çok uzağında kaldı.. Ancak özellikle tartışılan bir isim vardı ki, o da Jean Onana. Siyah beyazlılar’ın 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservisle Lens’tan transfer ettiği Kamerunlu'nun forma giymeden gönderilmesi bile gündeme geldi. Sezon başında takımın Avusturya kampına gelen menajer Mithat Halis'in "Özellikle Onana ve Amartey konusunda dikkatli olun. Bu oyuncuları asla almayın" uyarısına bulunduğu ortaya çıktı. Ancak 2 isim de transfer edildi ve ikisi de hayal kırıklığı oldu.

8 isim Afrika kupasına gidebilir

Transfer döneminde alınacak oyuncuların Afrika Kupası’na katılacağı ve takımı yalnız bırakacakları konusunda da yönetimi uyarılarda bulunuldu. Dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi “Futbolda bunlar var. Elimizde kalanlarla oynarız” yorumunu yapmıştı.

Sergen Yalçın’ın şampiyonluğa oynattığı Beşiktaş’ı son 10 maçta yalnız bırakıp Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına giden Aboubakar geçen sezonun devre arasında yeniden transfer edilirken siyah beyazlıların 8 futbolcunun Afrika Kupası’na gitme durumu söz konusu.

Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de ağrıyor

Bu sezon üst üste attığı gollerden sonra Aboubakar’ın hızı kesildi. Önce karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 1 maç takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü sonra uyluk adalesindeki gerilme ve kanama nedeniyle 3 karşılaşma daha kaçırdı. Bu süreçte Aboubakar’ın saç ektirdiği için oynamadığı iddiaları ortaya atıldı.

Aboubakar’ın sakatlıklarının nüksetmesinin ardından diğer Afrikalı oyuncular Ghezzal, Amartey, Colley gibi oyuncuların da aynı anda sakatlanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kısaca Beşiktaş’ta Afrikalı oyuncuların Aboubakar’ın liderliğinde takımı istedikleri gibi yönlendirdiği iddia ediliyordu. Aboubakar’ın başı ağrısa diğerlerinin de başı ağrıyor sakatlık raporu alıp antrenmanlara çıkmıyorlardı.

Derbi sonrası "Bazı oyuncuların kendisine çekidüzen vermesi gerek" diyen Çalımbay'ın F.Bahçe önünde yedek kalan Aboubakar ile ilgili "Bir oyuncu oynamayabilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir" sözleri de kafa karıştırmıştı.

Lucescu: Beşiktaş değil Afrika milli takımı

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu eski takımının oyuncu tercihleri ile ilgili 3-2 kaybettikleri maç sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Rumen teknik adam "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor" derken sonra sında gelen tepkiler üzerine ifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş’ı yüceltmek için söylediğini vurguladı.

Kaynak: Hürriyet