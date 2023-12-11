Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?

Jandarma Genel Komutanlığı tedavisini yaparak doğaya saldığı vaşağı günler sonra görüntüledi. Vaşağın son halini 'Siz de görüyor musunuz?' notuyla paylaştı. Fotoğrafa bakın bakalım siz de görebiliyor musunuz?...

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Jandarma Genel Komutanlığı, 7 ay önce bir vaşak tedavi ettirdi. Aylar sonra arazide vaşak ile karşılaşılınca, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıldı. Jandarma, görüntüde fark etmekte zorlanılan vaşak için 'Siz de görüyor musunuz?' diye sordu.

O anların görüntüleri, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." notuyla paylaşıldı.