BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,25
ALTIN 1.859,04
HABER /  GÜNCEL

HEDEP'in yeni kısaltması belli oldu

HEDEP'in yeni kısaltması belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin ismi değişmezken, yeni kısaltması 'DEM Parti' oldu.

Abone ol

Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzerliği nedeniyle değiştirilmesi yönünde tebliğde bulunduğu HEDEP, kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi.

Ceren Bayar’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilirken partinin açık adında bir değişiklik yapılmadı. Parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.

Seçimlere 'Yeşil Sol Parti' çatısında katılan parti, adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısalttı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
5 günde 9 kapkaç yaptı, sonunda suçüstü yakalandı!
5 günde 9 kapkaç yaptı, sonunda suçüstü yakalandı!
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Beşiktaş'ta bomba gelişme! 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta bomba gelişme! 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Kocaeli'de kuzenlerin tartışması kanlı bitti!
Kocaeli'de kuzenlerin tartışması kanlı bitti!
3 yıldır emek veriyordu! Sokak köpekleri 40 tavuğunu telef etti, talihsiz kadının hayalleri karardı
3 yıldır emek veriyordu! Sokak köpekleri 40 tavuğunu telef etti, talihsiz kadının hayalleri karardı
HEDEP'ten CHP'ye eleştiri: Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar
HEDEP'ten CHP'ye eleştiri: Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar
ABD'li Haham Dovid Feldman Yahudilik ile siyonizm arasındaki farkı anlattı
ABD'li Haham Dovid Feldman Yahudilik ile siyonizm arasındaki farkı anlattı
Beşiktaş'taki Afrika Cumhuriyeti: Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de ağrıyor! Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz uyarmıştı
Beşiktaş'taki Afrika Cumhuriyeti: Aboubakar'ın başı ağrısa diğerlerinin de ağrıyor! Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz uyarmıştı
Okullarda "görgü kuralları" müfredat kapsamına alındı
Okullarda "görgü kuralları" müfredat kapsamına alındı
MİT PKK'ya nokta operasyon! Sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT PKK'ya nokta operasyon! Sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi!
2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 oy olan Sisi'nin 2030 planı
2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 oy olan Sisi'nin 2030 planı