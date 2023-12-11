HEDEP'in yeni kısaltması belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin ismi değişmezken, yeni kısaltması 'DEM Parti' oldu.

Abone ol

Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzerliği nedeniyle değiştirilmesi yönünde tebliğde bulunduğu HEDEP, kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi.

Ceren Bayar’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilirken partinin açık adında bir değişiklik yapılmadı. Parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.

Seçimlere 'Yeşil Sol Parti' çatısında katılan parti, adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısalttı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.