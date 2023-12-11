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Atatürk'ün yatı Savarona, kapsamlı onarıma tabi tutuluyor

Atatürk'ün yatı Savarona, kapsamlı onarıma tabi tutuluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Savarona'nın İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 17 Ağustos 2023 tarihinde alınan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası M/Y Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor. Aslına sadık kalınarak yapılan onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak" denildi.

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