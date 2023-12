AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerde çalışmalarını hızlandırdı. Anketler, saha çalışmaları, teşkilatlarla görüşmeler ve temayül yoklamaları sonucunda adayların belirlenmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Van, Diyarbakır ve Mardin’de adayların kimler olacağı merak edilen şehirler oldu.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür AK Parti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde iddialı olduğu illerin başında gelen Van’da Eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Milletvekili Burhan Kayatürk, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve eski Bakanlardan Hüseyin Çelik’in adının öne çıktığı belirtti. Övür’e göre HEDEP adayları arasında ise sanayici Şemsettin Bozkurt, il başkanı Fikret Doğan adı öne çıkıyor.

AK Parti’nin Van’da doğru adayla seçimde sürpriz yapabileceğini kaydeden Mahmut Övür “Bölgede olduğu gibi Van'da da iki parti var; AK Parti ve HEDEP. Ana muhalefet CHP'nin ise esamisi okunmuyor. Van 2009'dan bu yana HDP geleneğinin önde olduğu bir il. Ancak önümüzdeki seçimlerde yüzde 40'tan aşağı inmeyen AK Parti'nin halka dokunan doğru bir aday koyarsa sürpriz bir sonuç çıkabileceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Van'da hizmet mi yoksa slogan siyaseti mi!

Van seçimlerinin hizmetin mi? yoksa slogan siyasetinin mi? test edileceği ilginç bir seçim olacağını aktaran Mahmut Övür, AK Parti’nin muhtemel adaylarından biri olan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a dikkat çekti.

AK Parti'yi başarıya taşıyan hizmet siyasetine dikkat çeken Mahmut Övür İsmail Say’ın Edremit’te gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerini sergilediğini belirtti. Mahmut Övür Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit’i şu cümleler ile anlattı:

Sadece İran'dan 800 bin turist geliyor

“Sadece yılda İran'dan gelen turist sayısı 800 bin civarında. Meydanı, kafeleri, yürüme ve bisiklet yolları ve her yaz büyük ilgi gören su sporlarıyla Edremit sahili Ege sahillerini aratmayacak bir güzelliğe sahip ve büyük kalabalıkları ağırlıyor.

Bunun nedeni de 2016'dan sonra bölge şehirlerini yaşanmaz kılan teröre karşı verilen mücadele ve son yıllarda yapılan hizmet belediyeciliği... Edremit bu açıdan örnek bir ilçe. Belediye Başkanı İsmail Say, 4.5 yılda alt yapı, şehrin siluetini değiştirme ve eğitim alanında iddialı adımlar atmış. Klasiktir, ‘Belediye başkanı olarak şehre ne kattınız?’ diye soruyorum. Uzun cevabını kısaltarak veriyorum:

‘Van bölgemizin en önemli şehri, Edremit ise Van'ın en kıymetlisi ve turizm merkezi. Göreve geldiğimizde Edremit'in kanalizasyonu, doğal gazı yoktu. Sahil ve bugün Seyirtepe dediğimiz Kız Kalesi perişan haldeydi. Hepsini ele aldık ve tek tek çözdük. Bugün kanalizasyonu sorunu olmayan, doğal gaza kavuşan temiz bir Edremit var. Sahili ve Kız Kalesini de gezdiniz, oraları yeniden düzenledik ve hafta sonları dolup taşıyor. Şehir içi ve kırsalımızdaki tüm mahallelere hizmet götürdük. Birçok bölge ilk defa asfaltla tanıştı. Bize oy versin vermesin, her insanımızın kapısını çaldık, her mahallemize dokunduk. Sürekli Eğitim Merkez'lerinde her yıl 1500 lise mezunu öğrencimiz üniversiteye ücretsiz hazırlanıyor."