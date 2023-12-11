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Şanlıurfa'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı

Şanlıurfa'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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