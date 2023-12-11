Naci Görür "En dayanıklı binalar bile yıkılır" dedi depremde en riskli illeri sıraladı

Görür'ün durumun vahametini ortaya koyan açıklamaları şöyle:

“Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD’li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi. Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük.