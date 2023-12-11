Naci Görür "En dayanıklı binalar bile yıkılır" dedi depremde en riskli illeri sıraladı
İstanbul geçtiğimiz günlerde Bursa merkezli 5,1'lik depremle sallanınca endişeler kaygılar yeniden arttı. 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığı gündemden düşmezken Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçeleriyle birlikte çok çarpıcı detaylar paylaştı.
İstanbul'u bekleyen büyük deprem hakkında her fırsatta gerek yetkilileri gerekse vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün son açıklamalarına göre mega kentin Avrupa Yakası'nda durum tedirgin edici.
CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Görür, deprem açısından çok daha riskli bulduğu Avrupa Yakası'nda diğer ilçelere göre daha ciddi etkilenecek yerleri açıkladı.
Görür'ün durumun vahametini ortaya koyan açıklamaları şöyle:
“Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD’li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi. Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük.
Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız %50 şansla atıyorsunuz. %47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul’da bir deprem olabilir.