BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,25
ALTIN 1.859,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de 43 yaşındaki kadını öz oğlu öldürdü! Kan donduran cinayette yeni detaylar: Meğer 10 yıl önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de 43 yaşındaki kadını öz oğlu öldürdü! Kan donduran cinayette yeni detaylar: Meğer 10 yıl önce...

İZMİR'in Bornova ilçesinde öz oğlu tarafından kafasına sert cisimle vurularak öldürülen 43 yaşındaki kadının, bundan 10 sene önce yangında küçük bebeğini kaybettiği ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Öte yandan annesini öldüren cinayet zanlısının uzun süredir uyuşturucu kullandığı ve en son 6 ay önce yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı öne sürüldü.

Abone ol

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (20), evinin yakınlarında bulunan bir iş yerinde bekçilik yapan babası H.Ç.'ye annesi Fazile Çavdar'ı (43) öldürdüğünü söyledi.

H.Ç.'nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar'ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 yıl önce evlat acısı yaşamış

Oğlu tarafından vahşice öldürülen anne Fazile Çavdar'ın, bundan 10 sene önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde yaşadıkları evde çıkan yangında küçük bebeğini kaybettiği öğrenildi. Evlat acısı yaşayan Çavdar'ın o günden beri psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.

Uyuşturucu etkisiyle cinayeti işlemiş

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.'nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan B.Ç.'nin bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıktı. B.Ç.'nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı oğul B.Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, Fazile Çavdar'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Evde swinger partisi" iddiası olay yarattı! Deniz Akkaya, Eylül Öztürk ve eşi hakkında ifşalarda bulundu
Foto Galeri "Evde swinger partisi" iddiası olay yarattı! Deniz Akkaya, Eylül Öztürk ve eşi hakkında ifşalarda bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!
İstinat duvarı çökünce 3 apartman tahliye edildi!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu kurye düzenlemesinin detaylarını açıkladı!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu kurye düzenlemesinin detaylarını açıkladı!
AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?
AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?
Uzmanı uyardı, 30 yaşından sonra her kadın bu riski taşıyor!
Uzmanı uyardı, 30 yaşından sonra her kadın bu riski taşıyor!
Atatürk'ün yatı Savarona, kapsamlı onarıma tabi tutuluyor
Atatürk'ün yatı Savarona, kapsamlı onarıma tabi tutuluyor
Aracını polislerin üzerine süren yabancı uyruklu sürücü tutuklandı!
Aracını polislerin üzerine süren yabancı uyruklu sürücü tutuklandı!
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
HEDEP'in yeni kısaltması belli oldu
HEDEP'in yeni kısaltması belli oldu
5 günde 9 kapkaç yaptı, sonunda suçüstü yakalandı!
5 günde 9 kapkaç yaptı, sonunda suçüstü yakalandı!
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Beşiktaş'ta bomba gelişme! 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta bomba gelişme! 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı