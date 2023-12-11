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Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum’da başladı. 11-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na 30 ilden 200 sporcu katılıyor.

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Yeni Atatürk Spor Salonu’ndaki müsabakalar eleme maçları ile başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, güreşin kalbinin Çorum’da attığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta ilimizde Nazmi Avluca Grekoromen Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bugünden itibaren de Mahmut Atalay Büyükler Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nın başlangıcını yapıyoruz.

Şampiyonaya 30 ilden 200 sporcumuz katılıyor. İlk şampiyonamız birbirinden zevki müsabakalara sahne oldu. Dünya ve Avrupa’da derece yapan güreşçilerimiz mindere çıktı” dedi.

Açılışı Türkiye şampiyonası ile yapılan yeni spor salonunun sınavı geçtiğini dile getiren Çağlar, salonun niteliğinin ulusal ve uluslararası ev sahipliğine yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

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