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CHP'li Mustafa Sarıgül "ehliyet affı" için kanun teklifi verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Mustafa Sarıgül "ehliyet affı" için kanun teklifi verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ehliyetine el konulanların bir defaya mahsus affedilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduğunu bildirdi.

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Sarıgül, kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin desteklenmesi ve yasalaşması halinde ehliyetlerine el konulan, geçim kaynağı şoförlük olan vatandaşların da tekrar işlerine dönme imkanı bulacağını dile getiren Sarıgül, ehliyeti alındıktan sonra işlerini kaybeden kamyon ve taksi şoförlerinin olduğunu belirtti.

Sarıgül, "Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir." dedi.

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