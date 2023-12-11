Asgari ücret toplantısı başladı! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

2024 yılı asgari ücretin tespiti için ilk toplantı gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışacağız" dedi.

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek.

"Asgari ücreti reel olarak 3 katına çıkardık"

AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık.

2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve enflasyona karşı dikkat edeceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Sürece katkı sağlayanların sağduyu ve gayretlerine güveniyoruz."

Asgari ücret tespit komisyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, “İnsan onuruna yakışır” düzeyde bir asgari ücret talep ettiğini açıkladı.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünü paylaşıyor.