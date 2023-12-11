Asgari ücrette pazarlık bugün başlıyor! İşçi ne istedi, patron ne teklif etti? Hükümetin masasındaki yeni asgari ücret kaç lira?
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk to0lantısını bugün yapacak. Asgari ücret için işçi ne istiyor, işveren ne teklif ediyor? Hükümetin gündemindeki yeni asgari ücret kaç lira? İşte tüm merak edilenler...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün Ankara'da Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Asgari ücret maratonu öncesi kim, ne talep etti? Hükümetin aklındaki zam ne kadar? Bu yıl tek zam mı yapılacak? Asgari ücreti belirlemek için kaç toplantı yapılacak? Zamlı 2024 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte cevapları...
Asgari ücret toplantısına kimler katılacak?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için en fazla 4 toplantı yapabiliyor. Toplantılarda anlaşma sağlanamazsa, Kamu Hakem Heyeti zamlı asgari ücreti belirliyor. Asgari ücret en geç 31 Aralık 2023 gününe kadar açıklanmış olması gerekiyor.
Türkiye'de ne kadar asgari ücretli var?
Asgari ücret, 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret kadar bu seviye civarında ücret alanların oranının yüksekliği de dikkat çekiyor. Asgari ücretlilerin oranı Avrupa Birliği ortalamasında yüzde 4 iken Türkiye’de inşaat, hazır giyim ve mobilyada yüzde 60-70 aralığında seyrediyor. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda 17 milyon çalışanın yaklaşık 7 milyonu asgari ücret alıyor.