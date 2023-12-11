Asgari ücrette pazarlık bugün başlıyor! İşçi ne istedi, patron ne teklif etti? Hükümetin masasındaki yeni asgari ücret kaç lira?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün Ankara'da Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Asgari ücret maratonu öncesi kim, ne talep etti? Hükümetin aklındaki zam ne kadar? Bu yıl tek zam mı yapılacak? Asgari ücreti belirlemek için kaç toplantı yapılacak? Zamlı 2024 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte cevapları...