Antalya'daki oteller yılbaşını hareketli geçirecek

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan ve turizmde rekor kırılan Antalya'da, yılbaşı tatilinin hareketli geçmesi bekleniyor.

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Tarihi ve doğal güzellikleri, turistik mekanları, lüks tesisleri ve sürdürülebilir turizmiyle her mevsim turist çeken kentte, yılbaşı için özel hazırlıklar devam ediyor.

Açık olan otellerde yılbaşında sanatçılar ve müzik grupları sahne alacak, özel animasyon gösterileri sunulacak.

Ocak-kasım döneminde rekor yılı 2019'u geride bırakarak 15 milyon 371 bin 773 turisti ağırlayan Antalya'da yılbaşı tatilindeki yoğunlukla misafir sayısının daha da artacağı öngörülüyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'daki kışın açık olan otellerin yılbaşı tatili dönemi için hazırlık yaptığını söyledi.

Rezervasyonların devam ettiğini belirten Kavaloğlu, "Hem Noel hem de yeni yıl dönemi için yurt dışından ciddi talep görüyoruz. Son yılların en dolu yeni yılını geçireceğiz. Ortodokslar, yeni yılı 6 Ocak'ta kutluyorlar. O haftayı da içine alan üç haftalık bir periyot olur. Bundan dolayı Antalya için çok yoğun geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'dan ve Balkanlar'dan ciddi bir talep geldiğini dile getiren Kavaloğlu, Almanya ve İngiltere'den kente uçak seferlerinin sürdüğünü vurguladı.

Yerli turistlerin kasımdaki ara tatilde çoğunlukla Antalya'yı tercih ettiğini hatırlatan Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Yılbaşında iç pazarın daha çok kayak otellerini tercih edeceğini düşünüyorum. Aldığımız veriler bu yönde. Kar yağdığı için iç pazardan talep görecekler."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yılbaşının hareketli olacağına değinen Kavaloğlu, "Kıbrıs'ta sanatçı programlarının yoğun olduğu bir dönem olacak." dedi.

Kaan Kavaloğlu, turizmi çeşitlendirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını, spor, sağlık ve kongre turizmiyle bunu başardıkların anlatarak, yeni yılla birlikte futbol takımlarının da kamplarının başlayacağını belirtti.

"Yoğun talep var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ise turizm sezonunun yılın son çeyreğinde de hareketli geçtiğini, rekor yılı olan 2019'un 12 aylık rakamlarına 10 ayda ulaşıldığını kaydetti.

Yılbaşı tatilinde hareketliliğin artacağını dile getiren Zoroğlu, "Yoğun talep var, Antalya hem ulusal hem uluslararası destinasyonlardan gelen turistleri ağırlayacak." diye konuştu.