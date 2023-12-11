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İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı

İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı

tv100 Gündem Özel'de Başak Şengül, Pınar Işık Ardor, Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümündeki yol haritası açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tv100 Gündem Özel'de Başak Şengül, Pınar Işık Ardor, Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı.

Bakan Özhaseki'nin tv100'e özel açıklamaları şu şekilde:

Ardor'un "Sayın Bakanım evleri için herkes başvurabilir mi, paramız yok ama evlerimiz risk altında diyenler nereye başvursunlar?" sorusuna Haseki "Evlerinin riskli olup olmadığını kendileri yaptırabilir.

‘Yarısı Bizden’

İstanbul için çok kısa bir süre içerisinde ‘Yarısı Bizden’ diye başlatacağımız bir kampanya var. Vatandaşlarımız bundan faydalanabilir. Eğer kentsel dönüşümü doğru yapacaksan üç tane ayağın olmazsa olmaz olduğunun altını çizelim. Biris bakanlık, her türlü desteği vereceğiz. İcabında belediyelere para yardımında da bulunacağız. İkincisi belediyeler, 'riskli alanları tespit edip vatandaşları ikna edip burayı dönüştürelim' demeleri lazım. Her belediye başkanının birinci işi bu olması lazım. Hangi belediye başkanı olursa olsun gelsinler, açık taahhüt bu gelsinler destekleyeceğim. " yanıtını verdi.

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