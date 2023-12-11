Cumhurbaşkanı Erdoğan, 369 tesisin açılışını yaptı! "Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında, suyun önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye’nin boşa harcanacak 1 damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir" dedi. Ayrıca Erdoğan TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını da değerlendirdi.

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DSİ tarafından tamamlanan başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde yaptığı konuşmasında suyun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su, sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum. Su sadece sınırsız değil, aynı zamanda giderek azalan bir kaynaktır" dedi.

"Ülkemizin gıda güvenliğini garantiye alma yolu su kaynaklarını güvenli etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin 1 damla dahi boşa harcanacak suyu olmadığını ifade ederken, "Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir" dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına da değindi. Erdoğan, "TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. İşsizlik bir önceki ayına göre yarım puan azalışla %85’a düştü. İstihdam edilenler de 216 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla İşsizlik rakamında Kasım 2012’den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla görülüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle...

Bugün artık geleneksel hale getirdiğimiz DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplu açılış vesilesiyle bir aradayız. Tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan hizmetlerin açılışını yapıyoruz.

Temelden yüksekliği 35 metre olan Mersin Pamukluk Barajı, Mersin’in uzun vadeli su ihtiyacını karşılamanın yanında arazileri suyla buluşturacak. 1 milyar 100 milyon lira yatırım sağlayacak.

"Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı sağlayacak"

Antalya Kapıçay Barajı, hem yıllık 5 milyon KW saat elektrik üretecek. Bu tesisin ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyor. Toplam 1, 1 milyar metreküp su toplanacak. Ülkemiz genelinde 620 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı sağlayacak.

"Biz eserleriyle, projeleriyle konuşulan bir iktidarız"

Biz meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz. Bilakis biz eserleriyle projeleriyle konuşulan bir iktidarız. İşte bugün burada olduğu gibi, ülkemizin neresine giderseniz orada hükümetimizin bir izini mutlaka görürsünüz.

"Suyun sınırsız bir kaynak olarak görülmesi yanlış"

Dünyada miktar itibarıyla en fazla olan kaynak sudur. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin yaklaşık 3’te 2’si suyla kaplıdır. Yeryüzündeki toplam tatlı su potansiyelinin ise binde 10’nundan istifade edebilme imkanına sahibiz. Su meselesini hep en stratejik, değerli kaynaklardan biri yapan temel faktör işte budur. Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su, sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum.

Su sadece sınırsız değil, aynı zamanda giderek azalan bir kaynaktır. Ayrıca iklim değişikliği, kuraklık, sanayileşme ile su üzerindeki baskılar da günden güne artıyor. Buna günden güne artan nüfusu da eklemek lazım. Bugün dünya nüfusu 8 milyarın üzerine çıktı. Yer yüzüne düşen yağış miktarında hiçbir değişiklik olmuyor. İklim krizi derinleştikçe su kaynakları kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilenmektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada afetlerin sıklığı ve şiddetleri artmaktadır.

Daha fazla konfor arayışı, daha çok tüketim hırsı çevremizde onarılmaz yaralar açmıştır. Tüm insanlık olarak suyu, toprağı, havayı, yeşili bir emanet değil de mülkü gibi gören anlayışın bedelini ödüyoruz.

SıfırAtık projemizle plastik atıklar sorunlarına kalıcı çözümler bulmaya çalışıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşıncaya kadar çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

"Ülkemizin gıda güvenliğini garantiye alma yolu..."

Ülkemizin gıda güvenliğini garantiye alma yolu su kaynaklarını güvenli etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Biz yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke değiliz.

"Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir"

Yıllık ortalama 574 mm yağış miktarı ile dünya ortalaması altında yağış almamıza rağmen hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin boşa harcanacak 1 damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir.

"85 milyonun her bir ferdini 1 damla da sen ol parolasıyla yürüttüğümüz su seferberliğimize destek olmaya çağırıyorum"

Sularımızı verimli kullanmalı, kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz. İşte evde, bahçede, tarlada ve günlük hayatımızla alacağımız basit tedbirlerle su israfının önüne basitçe geçebiliriz. Buradan 85 milyonun her bir ferdini 1 damla da sen ol parolasıyla yürüttüğümüz su seferberliğimize destek olmaya çağırıyorum.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. İşsizlik bir önceki ayına göre yarım puan azalışla %85’a düştü. İstihdam edilenler de 216 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla İşsizlik rakamında Kasım 2012’den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla görülüyor.