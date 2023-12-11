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Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

BURSA'da girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan çete, Bursa polisinin nefes kesen takibi sonucu yakalandı. Çete liderinin biri resmi diğeri dini nikahlı 2 eşi olduğu öğrenildi. Çete liderinin eşlerinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

Edinilen bilgiye göre, Merkez, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ki bir apartmanın önüne lüks bir otomobille gelen Orhan T., (28) yanında bulunan resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahlı eşi Burcu Ç. (26) ve kuzeni olduğu öğrenilen Murat T., (28)'yi bırakıp devam etti. 

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Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

Yüzlerini güvenlik kamerasından gizleyip siteye giren 3 şüpheli, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

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Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

İhbar üzerine düğmeye basan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde teknik takip başlattı.

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Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

Yüzlerce kamera görüntüsü izlenirken, lüks otomobille hırsızlık sonrası Ankara ve Osmaniye’ye gittiği belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi. 

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