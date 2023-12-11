Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti

Edinilen bilgiye göre, Merkez, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ki bir apartmanın önüne lüks bir otomobille gelen Orhan T., (28) yanında bulunan resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahlı eşi Burcu Ç. (26) ve kuzeni olduğu öğrenilen Murat T., (28)'yi bırakıp devam etti.