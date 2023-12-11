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Mersin'de engelli vatandaş 2 gündür kayıp

Mersin'de engelli vatandaş 2 gündür kayıp

MERSİN'de kardeşiyle yaşadığı evden habersiz bir şekilde çıkan yüzde 73 engelli 39 yaşındaki Ferhat Öz'den 2 gündür haber alınamıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de kardeşi Serhat Öz ile yaşayan yüzde 73 zihinsel engelli Ferhat Öz, dün öğlen saatlerinde oturdukları apartmandan çıkarak gitti.

Ağabeyinin lavaboda olduğunu düşünen Serhat Öz, bir süre sonra hiçbir ses alamayınca evi aradı. Ağabeyinin evde olmadığını anlayan Serhat Öz, önce çevrede kendi çabalarıyla arama yaparken, hiçbir sonucu almayınca durumu polise bildirdi. 2 gündür haber alınamayan engelli vatandaşın yakınları, genç adamın hayatından endişe ediyor.

Ağabeyi ile aynı evde yalnız yaşadıklarını söyleyen Serhat Öz, "Kendisi zihinsel engelli. Epilepsi rahatsızlığı da var. 3 yıl önceye kadar annem bakıyordu ama hayatını kaybedince o günden beri ben her şeyiyle ilgileniyorum. Dün yine evdeydik. Öğlen saatlerinde bir lavaboya gitti. Rahatsızlığından dolayı lavabo ihtiyacı zaten uzun sürüyordu ama biraz fazla olunca seslendim. 2-3 kere seslendim ses gelmeyince, kontrol ettim. Baktım lavaboda yok hemen evi gezdim ancak bulamadım. Direk dışarı çıktım ve çevrede aradım. Hastaneye gittim, parkları gezdim, metruk binalara baktım ama bulamadım. Evimizin altındaki elektrikçinin kamerasını inceledik ve apartmandan çıkıp gittiğini gördüm. Polise kayıp başvurusu yaptım. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Çok korkuyoruz. Ağabeyimi gören olursa bize veya polise haber versin" dedi.

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