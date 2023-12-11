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AVM'de korkunç olay! 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı

AVM'de korkunç olay! 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul Şişli'de bir kişi, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5’inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Şişli'de bir kişi, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5’inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.40 sıralarında Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin 5’inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.

Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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