Türkiye en çok neleri merak etti? Google'dan 2023 yılının özeti

Dünya çapında ve ülkeler bazında arama trendlerini paylaşan Google, 2023 yılının trend olan aramalarını açıkladı.

Abone ol

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, 2023 yılının en çok merak edilenlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin 2023 arama trendleri listelerinde şubat ayında yaşanan deprem ve mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.

Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde “deprem nerede oldu”, “deprem nasıl oluşur” ve “İstanbul depremi ne zaman” gibi yaşanan deprem felaketi; “oy nasıl kullanılır”, “seçim ne zaman?” ve “nerede oy kullanacağım”, gibi trend aramalarla da seçim gündemlerinin etkisi hissedildi.

"Hayatını kaybedenler" bölümünde ise ilk sırada Maraş merkezli depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni, genç aşçı Taha Duymaz yer aldı.

En çok aranan performans “Beyoncé”

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu.

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İSİMLER

• Sinan Oğan

• Dilan Polat

• Zaha

• Kemal Kılıçdaroğlu

• Muharrem İnce

• Zaniolo

• Icardi

• Ali Yerlikaya

• Hakan Fidan

• Tete

HAYATINI KAYBEDENLER

• Taha Duymaz

• Metin Uca

• Özkan Uğur

• Seda Fettahoğlu

• Deniz Baykal

• Erkin Koray

• Burhan Çaçan

• Merve Kayaalp

• Matthew Perry

• Mehmet Barlas



DİZİLER

• Yalı Çapkını

• Wednesday

• Kızılcık Şerbeti

• Aile

• Hudutsuz Sevda

• Şahmaran

• Yabani

• The Last Of Us

• Kirli Sepeti

• Ruhun Duymaz

NEREDE?

• Deprem nerede oldu?

• Elbistan nerede?

• Gazze nerede?

• Fas nerede?

• Nerede oy kullanacağım?

• Mescid - i Aksa nerede?

• Teknofest nerede?

• Kudüs nerede?

• Akbelen nerede?

• Gökçeada nerede?

NE ZAMAN?

• Meteor yağmuru ne zaman?

• Seçim ne zaman?

• İkinci tur ne zaman?

• Borsa ne zaman açılacak?

• Üniversiteler ne zaman açılacak?

• Seyyanen zam ne zaman yatacak?

• Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

• Diziler ne zaman başlayacak?

• İstanbul depremi ne zaman?

• Doğalgaz ne zaman bedava?



NASIL?

• Teravih namazı nasıl kılınır?

• Bayram namazı nasıl kılınır?

• Deprem nasıl oluşur?

• Seçim ikinci tura nasıl kalır?

• Basınç ölçer nasıl yazılır?

• Oy nasıl kullanılır?

• Uyurgezer nasıl yazılır?

• Anadil nasıl yazılır?

• Sandık görevlisi nasıl olunur?

• Vergisiz telefon nasıl alınır?

TARİFLER

• Aşure tarifi

• Güllaç tarifi

• Acai bowl tarifi

• Krem karamel tarifi

• Lalanga tarifi

• Topik tarifi

• Yağlama tarifi

• Kalpli kurabiye tarifi

• Ev baklavası tarifi

• Şiveydiz tarifi

ŞARKI SÖZLERİ

• Antidepresan şarkı sözleri

• Enerji şarkı sözleri

• Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

• Müphem şarkı sözleri

• Ali Cabbar şarkı sözleri

• Manolya şarkı sözleri

• Aşkın Olayım şarkı sözleri

• Mockingbird şarkı sözleri

• Lento şarkı sözleri

• Belki şarkı sözleri

NERENİN PLAKASI?

• 88 nerenin plakası?

• 50 plaka nerenin plakası?

• 23 plaka nerenin plakası?

• 25 plaka nerenin plakası?

• 21 plaka nerenin plakası?

• 08 plaka nerenin plakası?

• 17 plaka nerenin plakası?

• 46 nerenin plakası?

• 31 plaka nerenin plakası?

• 16 plaka nerenin plakası?

Yılın trend şarkı sözleri aramalarında “Antidepresan”, “Aşkın Olayım ” ve “Bi’ Tek Ben Anlarım” gibi şarkı sözleri yer aldı.

Bir bilene danışmanın gerektiği konularda da yine aramalara koşan kullanıcılar, “Ne giyilir” kategorisinde “İş görüşmesinde ne giyilir?”, “Konserde ne giyilir?” ve “Aile tanışmasında ne giyilir?” gibi trend arama sorgularıyla Google’ı stil danışmanı olarak kullandılar.

Burçlar kategorisinde ise “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” en çok merak edilen burç aramaları olurken, “Aurası yüksek burçlar” ve “Dişil burçlar” da dikkat çeken aramalar arasında yer alıyor.

NE GİYİLİR?

• İş görüşmesinde ne giyilir?

• İlkbaharda ne giyilir?

• Umrede ne giyilir?

• Aile tanışmasında ne giyilir?

• 16 derecede ne giyilir?

• Konserde ne giyilir?

• İmam nikahında ne giyilir?

• Solaryuma giderken ne giyilir?

• Lisenin ilk günü ne giyilir?

• Siyah gömlek altına ne giyilir?

HİSSEDİYORUM

• Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

• Sürekli yorgun hissediyorum

• Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

• Karında kalp atışı hissediyorum

• Sürekli aç hissediyorum

• Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

• Kendimi çok yalnız hissediyorum

• Hasta olacak gibi hissediyorum

• Kendimi halsiz hissediyorum

• Kendimi değersiz hissediyorum