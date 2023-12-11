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Kopenhag'dan, Galatasaray taraftarına "tribün" uyarısı!

Kopenhag'dan, Galatasaray taraftarına "tribün" uyarısı!

Kopenhag Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlarının yarın oynanacak maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı.

Ayrıca, stadın çevresinde yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Kopenhag'a konuk olacak.

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