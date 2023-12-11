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İsrail Gazze saldırılarının ardından "baskınlara" hazırlanıyor!

İsrail Gazze saldırılarının ardından "baskınlara" hazırlanıyor!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarını sonlandırmasının ardından, bölgede, işgal altındaki Batı Şeria'dakine benzer şekilde "baskınlar" düzenleyecek yeni bir yapı kurmayı değerlendirdiği bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı haberde, İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "şiddetli saldırılar tamamlandıktan sonra gelecek aylara hazırlandığı" ifade edildi.

İsrail ordusunun gelecek dönemde Gazze'de belirli aralıklarla baskınlar ve saldırılar düzenleyeceği ve bir tümen veya ek tugay bünyesinde bu saldırıları yönetecek bir yapının kurulmasını hedeflediği kaydedildi.

Haberde, "Tartışma masasında ilk kez öne sürülen öneriler arasında, kara harekatının sona ermesinden sonra, şu anda sahada çatışmaları yürüten İsrail Ordusu Güney Komutanlığı yerine, Gazze Şeridi topraklarının sorumluluğunu üstlenecek yeni bir ek kuvvet veya genişletilmiş bir tugayın kurulması da yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Tahminlere göre bu formatın, Batı Şeria'dakine benzer şekilde silahlı Filistinli direnişçilere karşı "nokta atışı operasyonlar" halinde olacağı belirtildi.

Ordu yetkilileri tarafından konuya ilişkin henüz nihai bir karar verilmediği ve tartışmaların halen devam ettiği aktarıldı.

Batı Şeria genelinde sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, bu baskınlarda çok sayıda Filistinli sivili öldürürken, şehirlerin altyapısına da büyük zarar veriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana çoğu İsrail güçlerinin baskınlarında 275 Filistinli öldürüldü.

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