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Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü

Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kayınvalideleri Nalan Subaşı hayatını kaybetti.

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Bilecik eşraflarından Yusuf Subaşı'nın eşi, Yiğit ve Berat Subaşı'nın anneleri, Burcu Subaşı ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın kayınvalideleri Nalan Subaşı dün vefat etti.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Dedeoğlu Camiinden kaldırılarak, şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda seveni katıldı.

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