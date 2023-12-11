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TİKA, Afganistan'da kadın girişimciler için kütüphane ve konferans salonu kurdu

TİKA, Afganistan'da kadın girişimciler için kütüphane ve konferans salonu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde Kadın Ticaret ve Sanayi Odası'nda kütüphane ve konferans salonu kurarak kadın girişimcilerin kullanımına sundu.

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TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Kütüphanesi ve Konferans Salonu"na, bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi, kitaplık, masa, sandalye ve çok sayıda kitabın temin edildiği belirtildi.

Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behnaz Selçuki ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal konuşmasında, Afgan kadınların topluma katkı sağlayacağı projeleri önemsediklerini belirtti.

Ünal, TİKA'nın eğitim, altyapı, ziraat, acil insani yardım, meslek edindirme ve kalkınma projeleri ile sahada aktif faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behnaz Selçuki de TİKA'nın daha önceki desteklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"TİKA her zaman yanımızda oldu. Özellikle kadınlar için yaptıkları projeler ile faaliyetler dikkati çekmektedir. Bugün ihtiyaç duyduğumuz iki yerin donanımını sağlayarak hem konferans salonu hem kütüphane kadın üyelerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Bunun için bütün kadın üyelerimiz adına TİKA'ya teşekkür ederim."

Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Muttaki, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine değinerek Afganistan'daki kalkınma projelerine desteklerinden dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz de Herat'ın kültürel ve tarihsel önemine değinerek vilayette kalkınma projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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