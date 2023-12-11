BIST 7.769
DOLAR 29,00
EURO 31,22
ALTIN 1.860,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uşak'ta bakkala giren vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı

Uşak'ta bakkala giren vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı

UŞAK'ın Eşme ilçesinde iş yerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan bakkal yaşamını yitirdi.

Abone ol

İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'ndeki bakkala alışveriş için girenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını gördü.

Bıçakla yaralandığı belirlenen Sosa, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti
Foto Galeri Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'ten Ukrayna'ya 134 milyon dolar para yardımı!
İsveç'ten Ukrayna'ya 134 milyon dolar para yardımı!
Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı!
Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı!
Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı!
Sinop'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı!
İsrail Gazze saldırılarının ardından "baskınlara" hazırlanıyor!
İsrail Gazze saldırılarının ardından "baskınlara" hazırlanıyor!
Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası vardı, operasyonla yakalandı!
Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası vardı, operasyonla yakalandı!
MEB onayladı lise ve ortaokullara yeni ders geliyor! Müfredata girdi
MEB onayladı lise ve ortaokullara yeni ders geliyor! Müfredata girdi
DİSK'ten enflasyon tek haneye inene kadar asgari ücret yılda 4 kez artırılsın önerisi
DİSK'ten enflasyon tek haneye inene kadar asgari ücret yılda 4 kez artırılsın önerisi
AVM'de korkunç olay! 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı
AVM'de korkunç olay! 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı
3 yaşındaki kızını öldüren kadının cezai ehliyeti araştırılacak!
3 yaşındaki kızını öldüren kadının cezai ehliyeti araştırılacak!
Kopenhag'dan, Galatasaray taraftarına "tribün" uyarısı!
Kopenhag'dan, Galatasaray taraftarına "tribün" uyarısı!
Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı
Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı
Türkiye en çok neleri merak etti? Google'dan 2023 yılının özeti
Türkiye en çok neleri merak etti? Google'dan 2023 yılının özeti