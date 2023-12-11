Asgari ücret için son tahmin! 580 doların üstüne çıkar! 17 bin lirayı geçer...

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı yapıldı. Tolantı sürerken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücret bombası geldi. 31 Mart yerel seçimlerini hatırlatan Erdursun, "Asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine ulaşır. 580 doların üstüne çıkar. 17 bin TL'yi geçer" dedi.

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7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise 17 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır” dedi.

Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da yapılacak. Bugünkü toplantının ardından ikinci toplantı Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak.

17 bin liranın üzerinde olacak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yapılacak zamla birlikte asgari ücretin 17 bin TL'yi geçeceğini öne sürdü. Erdursun "Asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine ulaşır. 580 doların üstüne çıkar" dedi. "Bu dönemde asgari ücreti yılda bir defa zam yapılmaz" iddiasında bulunan Erdursun şunları söyledi:

Hükümetin elindeki en güçlü seçim kozu

"Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu çok mümkün olmaz. Biz şu anda 2024'ün enflasyonunun ne olacağını bilmiyoruz. Seçime giderken hükümetin eline bir koz geçmiş durumda. Hükümetin zor bir süreci gibi görünse de aslında fırsat dönemi. İnsanlar ekonomik sıkıntı içindeyden maaşları artırmak hükümetin yararına olur."

Seçimden sonra ne olacağı bilinemez...

"Seçimden sonrasını vatandaş tabii bilemez. Asgari ücrete yüzde 50, belki bir miktar üzerinde artış olabilir. Hükümet emeklilere de zam yaparak seçime gidecek. Bunu fırsata çeviremezlerse de muhalefetin eline koz geçer. Böyle bir dönemi yaşıyoruz."

İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması...

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.