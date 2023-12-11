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Yavuz Ağıralioglu'na İYİ Parti'den sürpriz mesaj Ankara'da bu iddia konuşuluyor

Yavuz Ağıralioglu'na İYİ Parti'den sürpriz mesaj Ankara'da bu iddia konuşuluyor

CHP ile ittifak köprülerini atan İYİ Parti cephesinde önemli gelişmeler var. İddiaya göre partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’na ‘Partiye geri dön’ mesajı gittiği konuşuluyor.

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İYİ Parti'den cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun yeniden İYİ Parti'ye döneceği iddia ediliyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu kulis bilgilerini aktardı:

İstanbul ve Ankara için ses getirecek aday arayışları

"CHP, İYİ Parti’den tamamen vaz mı geçti ? İYİ Parti cephesinde ne oluyor? Siyasette tamamen vazgeçmek diye bir şey olmaz, nitekim 20 Şubat’ta aday listeleri verilene kadar birçok farklı gelişme yaşanabilir ama şu aşamada İYİ Parti 81 ilde ayrı girmekte kararlı. Hatta çok ciddi İstanbul ve Ankara'da ses getirecek aday arayışları var.

"Partiye dön" mesajları

Kulislerde yeniden masaya dönme sürecinde partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun da ismi de geçiyor. Yavuz Ağıralioğlu'na partiye dönmesi yönünde mesajlar gittiği konuşuluyor. “Müstakil durma politikamız senin de hassasiyetlerine uygun, dönebilirsin” dendiğini duydum. Hatta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde adaylığının partiye ivme kazandırabileceği gibi değerlendirmeler de olduğu konuşuluyor.

"Seçim sonrası parti kurmaya hazırlanıyordu görüşü değişmedi"

Yavuz Ağıralioğlu'nun Ankara için başka partilerce de nabzının tutulduğunu söyleyebilirim. Fakat Ağıralioğlu'nun yerel seçimden sonrasını görmek istediği belirtiliyor. Kendisi yerel seçim sonra parti kurmaya hazırlanıyordu. Bu görüşünün şu an değişmediğini söylüyor yakın çevresi. Hatta Ankara'da bir bina tuttuğu saha araştırmalarına başladığı konuşuluyor. Bakalım ileriki günlerde ne gibi gelişmeler olacak göreceğiz."

Seçim öncesi istifa etmişti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç ay kala mart ayında partisinden istifa etmişti.
Ağıralioğlu, partisinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklamıştı.
Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi. Ağıralioğlu, ayrıca ittifak ortağı CHP'nin, HDP ile olan ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu.

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