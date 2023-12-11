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Arda Turan'dan küfürlü Seçil Erzan tezahüratına tepki

Arda Turan'dan küfürlü Seçil Erzan tezahüratına tepki

Bankacı Seçil Erzan tarafından yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erzan aleyhine maçta atılan küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

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Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor'un Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Eyüpsporlu bazı taraftarlar, tribünde bankacı Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Yedek kulübesinde mücadeleyi takip eden Eyüpspor Teknik Direktörü  Arda Turan, yaşananlar sonrası tribünlere tepki gösterdi.

Küfürlü tezahüratı duyunca sinirlenen Arda Turan tribüne doğru yöneldi ve taraftarlara, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra." ifadelerini kullandı.

226 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan bankacı Seçil Erzan, aralarında Arda Turan'ın da yer aldığı birçok futbolcuyu ''yüksek getirili fon'' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan ile Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalar dava dosyasına girmişti.

Mesajlarda Arda Turan, Erzan'a tepki gösterek, "3-4 aydır bir gün oh demedim. Ama her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. Ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum. Hasta oldum." ifadelerini kullanıyor.

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek getiri vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimler var.

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